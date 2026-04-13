巨人の則本昂大投手（35）が11日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。毎日同じものを食べるという“最強”朝食メニューを明かした。この日のテーマは「朝ごはんはコレ！」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された則本は「シーズン始まったら、白ご飯と、みそ汁と、野菜（サラダ）と、目玉焼きと、ウインナーと、納豆。あとパイナップル