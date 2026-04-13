ドジャースは１２日（日本時間１３日）の本拠地レンジャース戦に２―５で完敗。大谷翔平の先頭打者本塁打、佐々木朗希も４回２失点と粘ったが、終盤にリリーフ陣が崩れて突き放された。ロバーツ監督が悔やんだのは序盤での２度のリクエスト失敗だった。３回の守備で捕手のラッシングが佐々木の投球のボール判定にチャレンジを要求。認められずに権利を失い、さらにその裏の攻撃ではキム・ヘソンが無死一塁からの見逃し三振に異