9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、20日発売のファッション雑誌『non-no』（集英社）6月号特別版表紙に登場する。特集『目黒蓮のONとOFF』ではその二面性を深掘りする。【写真】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）で主人公の坂本太郎役を務め、140kgの“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分けている目黒。今作で見せた二面性にちなんだ特集ページでは、