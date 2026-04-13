Snow Man目黒蓮、『non-no』表紙＆「ONとOFF」に迫る特集 二択に回答…兄弟になるなら？「ラウールが弟 or 深澤辰哉が兄」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、20日発売のファッション雑誌『non-no』（集英社）6月号特別版表紙に登場する。特集『目黒蓮のONとOFF』ではその二面性を深掘りする。
【写真】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮
映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）で主人公の坂本太郎役を務め、140kgの“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分けている目黒。今作で見せた二面性にちなんだ特集ページでは、俳優として作品にかけた思いを語る。ワイヤーアクションや特殊メイクなどで新境地を切り開いた撮影中を「大変な場面も多かったけれど、つらいと感じたことは一度もありませんでしたね」と振り返っている。
また特集では、プライベートにまつわるさまざまなことを、二択形式で目黒に直撃質問。「オフの日にするなら？A ガチ筋トレ B語学の勉強」「兄弟になるなら？A ラウールさんが弟 B深澤辰哉さんが兄」（誌面より一部抜粋）など、飾らない素顔に近づける回答に注目だ。
また、映画『SAKAMOTO DAYS』の共演者である高橋文哉、横田真悠が目黒の魅力を語ったコメントにも注目。なお、通常版、特別版ともに、目黒の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
そのほか今号ではファッション大特集『5月の「第二印象」強化プラン』を掲載。春一番に買ったトップスやワンピースの印象チェンジテクニック、新大学1年生のための作り置きコーディネート提案など、おしゃれに新鮮さをプラスして楽しむアイデアをたっぷり紹介する。
木全翔也（JO1）がファッションをセルフプロデュースする『初夏の #きまるっく』、木村慧人（FANTASTICS）が新作リップをナビゲートするビューティー特集、AKB48の佐藤綺星・伊藤百花が登場するヘアアレンジ企画『令和の“ポニーテールとシュシュ”』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容となる。通常版表紙は乃木坂46の井上和が務める。
【写真】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮
映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）で主人公の坂本太郎役を務め、140kgの“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分けている目黒。今作で見せた二面性にちなんだ特集ページでは、俳優として作品にかけた思いを語る。ワイヤーアクションや特殊メイクなどで新境地を切り開いた撮影中を「大変な場面も多かったけれど、つらいと感じたことは一度もありませんでしたね」と振り返っている。
また、映画『SAKAMOTO DAYS』の共演者である高橋文哉、横田真悠が目黒の魅力を語ったコメントにも注目。なお、通常版、特別版ともに、目黒の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
そのほか今号ではファッション大特集『5月の「第二印象」強化プラン』を掲載。春一番に買ったトップスやワンピースの印象チェンジテクニック、新大学1年生のための作り置きコーディネート提案など、おしゃれに新鮮さをプラスして楽しむアイデアをたっぷり紹介する。
木全翔也（JO1）がファッションをセルフプロデュースする『初夏の #きまるっく』、木村慧人（FANTASTICS）が新作リップをナビゲートするビューティー特集、AKB48の佐藤綺星・伊藤百花が登場するヘアアレンジ企画『令和の“ポニーテールとシュシュ”』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容となる。通常版表紙は乃木坂46の井上和が務める。