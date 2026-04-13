演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第50回は歌舞伎役者の中村梅玉さん。9歳の時に、子どもが生まれなかった歌右衛門家の養子となった梅玉さん。歌右衛門さんは、普段は優しいけれど稽古は厳しかったそうで――。（撮影：岡本隆史）【写真】親子で演じた歌舞伎座での初舞台「蜘蛛の拍子舞」