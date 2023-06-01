歌手のジュディ・オング（76）が12日、東京・丸の内のCOTTONCLUBでジャズライブを行った。今年歌手生活60周年を迎え、その記念イヤーの幕開けとして開催。昼夜2公演でそれぞれ160人が集まり、代表曲「魅せられて」など全15曲を歌唱。アニバーサリーに向けた意気込みや、自身が出演し大ヒットしている台湾映画への思いを語った。会場に登場するとファンから熱烈な拍手が送られ、オングは両手を広げて応えた。青を基調としたド