Bimiが9月12日（土）に＜Bimi Live Galley #10 -晩夏-＞、翌13日（日）に＜Bimi Live Galley #11 -Bubbly-＞を開催することを発表した。発表が行なわれたのは現在開催中のツアー＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞の愛知公演にて。＜Bimi Live Galley＞はコンセプチュアルな世界観を体現する自主企画ライブシリーズだ。＜Bimi Live Galley #10 -晩夏-＞では“夏祭り”をモチーフにしたイベント、＜Bimi Live Galley #11 -Bubbl