Bimiが9月12日（土）に＜Bimi Live Galley #10 -晩夏-＞、翌13日（日）に＜Bimi Live Galley #11 -Bubbly-＞を開催することを発表した。

発表が行なわれたのは現在開催中のツアー＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞の愛知公演にて。＜Bimi Live Galley＞はコンセプチュアルな世界観を体現する自主企画ライブシリーズだ。＜Bimi Live Galley #10 -晩夏-＞では“夏祭り”をモチーフにしたイベント、＜Bimi Live Galley #11 -Bubbly-＞では泡を使用した演出が予定。なお、両公演ともコンセプトに合わせた服装での来場が楽しめるなど、 “晩夏”と“Bubbly”、対照的な2つのテーマがどのように表現されるのか、ぜひ会場で体感してほしい。

本日5公演目を迎えた＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞は、このあと福岡、広島、神奈川、埼玉、東京での公演を控えており、一部公演は現在チケット発売中。5月9日（土）の神奈川公演にはvalknee / 山田ギャル神宮、5月10日（日）の埼玉公演にはMADKIDがゲストアーティストとして出演も決定している。

また、4月24日（金）、26日（日）、28日（火）には、大阪・愛知・東京にて開催される初バンドツアー＜Bimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-＞の開催も控えている。

■＜Bimi Live Galley #10 -晩夏-＞

2026年9月12日（土）渋谷・club asia

開場16:30 / 開演17:30

詳細URL：https://bimi-official.com/live/1180/ 【チケット】

優先入場チケット（スタンディング）￥13,750（税込・整理番号付き）

※限定カラーグッズ付き。一般チケットのお客様より先に整理番号順にご入場いただきます。 一般チケット（スタンディング）\9,900（税込・整理番号付き）

※優先入場チケットをお持ちのお客様のご入場後に、整理番号順にご入場いただきます。 ＜一次先行＞

受付URL：https://l-tike.com/st1/bimi_10-banka-

受付期間：4月12（日）21:00〜4月19日（日）23:59

当落確認・入金期間：4月22日（水）15:00〜4月26日（日）23:00 ＜二次先行＞

受付URL：https://l-tike.com/st1/bimi_10-banka-

受付期間：4月22（水）18:00〜4月26日（日）23:59

当落確認・入金期間：4月29日（水）15:00〜5月3日（日）23:00 ＜ローソンチケット プレリクエスト抽選先行＞

※クレジット/キャリア決算のみ

受付URL：https://l-tike.com/bimi/

受付期間：4月29日（水）18:00〜5月6日（水）23:59

当落確認・入金期間：5月9日（土）15:00〜 ＜一般発売＞

5月16日（土）10:00 ・入場時、別途ドリンク代必要

・制限枚数:公式先行2枚 / 一般2枚

・チケットの転売/譲渡は禁止となります。

・転売/譲渡が発覚した場合は、いかなる理由があろうともご入場をお断りいたします。

※その後のライブへのご入場をもお断りする可能性がございます。

・先行販売におかれましては、ご当選されたご購入者様以外はいかなる理由でもご入場頂けません。

・チケットの転売/譲渡行為防止の観点から、ご入場時にIDチェック(本人確認)をさせて頂きます。

・ご来場の際は、顔写真付き公的身分証(運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。

身分証は必ず原本をご持参ください。全ての身分証においてコピー／写真画像／データ等は認められませ

ん。

・顔写真なしの身分証は無効です。

・身分証をご提示いただけない方はご入場をお断りいたします。

■＜Bimi Live Galley #11 -Bubbly-＞

2026年9月13日（日）渋谷・club asia

開場16:00 / 開演16:30

詳細URL：https://bimi-official.com/live/1182/ 【チケット】

優先入場チケット（スタンディング）\13,750（税込・整理番号付き）

＊限定カラーグッズ付き。一般チケットのお客様より先に整理番号順にご入場いただきます。 一般チケット（スタンディング） \9,900（税込・整理番号付き）

＊優先入場チケットをお持ちのお客様のご入場後に、整理番号順にご入場いただきます。 ＜一次先行＞

受付URL：https://l-tike.com/st1/bimi_11-bubbly-

受付期間：4月12日（日）21:00〜4月19日（日）23:59

当落確認・入金期間：4月22日（水）15:00〜4月26日（日）23:00 ＜二次先行＞

受付URL：https://l-tike.com/st1/bimi_11-bubbly-

受付期間：4月22日(水)18:00〜4月26日（日）23:59

当落確認・入金期間：4月29日（水）15:00〜5月3日（日）23:00 ＜ローソンチケット プレリクエスト抽選先行＞

※クレジット/キャリア決算のみ

受付URL：https://l-tike.com/bimi/

受付期間：4月29日（水）18:00〜5月6日（水）23:59

当落確認・入金期間：5月9日（土）15:00〜 ＜一般発売日＞

5月16日（土）10:00 ・入場時、別途ドリンク代必要

・制限枚数:公式先行2枚 / 一般2枚

・チケットの転売/譲渡は禁止となります。

・転売/譲渡が発覚した場合は、いかなる理由があろうともご入場をお断りいたします。

※その後のライブへのご入場をもお断りする可能性がございます。

・先行販売におかれましては、ご当選されたご購入者様以外はいかなる理由でもご入場頂けません。

・チケットの転売/譲渡行為防止の観点から、ご入場時にIDチェック(本人確認)をさせて頂きます。

・ご来場の際は、顔写真付き公的身分証(運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。

身分証は必ず原本をご持参ください。全ての身分証においてコピー／写真画像／データ等は認められませ

ん。

・顔写真なしの身分証は無効です。

・身分証をご提示いただけない方はご入場をお断りいたします。

■＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞

2026年

3月20日（金・祝）千葉・千葉LOOK

3月28日（土）石川・金沢AZ

3月29日（日）長野・LIVE HOUSE J

4月11日（土）兵庫・神戸Harbor Studio

4月12日（日）愛知・CLUB SANGO

4月18日（土）福岡・LIVE HOUSE CB

4月19日（日）広島・Live space Reed

5月9日（土）神奈川・F.A.D YOKOHAMA

5月10日（日）埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

5月23日（土） 東京・ダンスホール新世紀 ▼チケット

スタンディング \7,700（税込・整理番号付き）

チケット一般発売中

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713701

■＜Bimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-＞

2026年4月24日（金）大阪・Music Club JANUS

open 18:30／start 19:00 2026年4月26日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

open 16:00／start 17:00 2026年4月28日（火）東京・Spotify O-EAST

open 18:00／start 19:00 ▼Bimi with Backing Band

DJ : DJ dip

Ba : Sit (COUNTRY YARD / mokuyouvi)

Gt : Yu Ueda (SABANNAMAN / mokuyouvi)

Gt : Yoshihiro Nakayama (THE NO EAR / mokuyouvi)

Drum : Akira Kimura (mokuyouvi / FILTER / RIDDLE / SPLIT SECOND SKATER) ▼チケット

スタンディング \8,800（税込・整理番号付き）

チケット一般発売中

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713701