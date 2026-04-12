大分市佐賀関の大規模火災の被災者を対象に、復興計画策定に向けた初めての住民説明会が12日開かれ、市側が生活再建に向けた具体的な計画を示しました。 去年11月に大規模火災が発生した大分市佐賀関では1月から公費解体が始まるなど復興に向けた動きが本格化しています。街の再建が進む中、市は12日住民を対象にした地区別の意見交換会を開きました。会では復興計画の策定に向けた考え方や復興市営住宅の概要について市が説明、