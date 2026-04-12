【モデルプレス＝2026/04/12】YouTuberのてんちむが4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。ピクニックのために用意した手作り弁当を披露し、反響を呼んでいる。【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「食欲そそる」手作り“ピクニック弁当https://mdpr.jp/influencer/detail/4763630◆てんちむ、手作り弁当披露てんちむは「ピクニック準備中」と綴り、調理工程の写真や完成した弁当の写真を投稿。アスパラガスに豚肉