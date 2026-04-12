電撃婚話題のてんちむ、彩り豊かな手作り“ピクニック弁当”披露に反響「お出かけ前にこの量尊敬する」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】YouTuberのてんちむが4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。ピクニックのために用意した手作り弁当を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「食欲そそる」手作り“ピクニック弁当https://mdpr.jp/influencer/detail/4763630
てんちむは「ピクニック準備中」と綴り、調理工程の写真や完成した弁当の写真を投稿。アスパラガスに豚肉を丁寧に巻き付けた「アスパラ肉巻き」が並ぶ様子と、肉巻きのほか、おにぎり、唐揚げ、卵焼き、ちくわキュウリ、ピーマンの肉詰め、ウインナーなどがぎっしりと詰まった弁当を披露しており、「朝から4時間前くらいに作った、頑張った」とつづっている。
この投稿には「お出かけ前にこの量尊敬する」「これだけのおかずを作るなんて凄すぎる」」「彩りが綺麗でピクニックがさらに楽しくなりそう」「アスパラ肉巻きの焼き目が食欲そそる」「てんちむちゃんの愛と努力が詰まってる」などの反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「食欲そそる」手作り“ピクニック弁当https://mdpr.jp/influencer/detail/4763630
◆てんちむ、手作り弁当披露
てんちむは「ピクニック準備中」と綴り、調理工程の写真や完成した弁当の写真を投稿。アスパラガスに豚肉を丁寧に巻き付けた「アスパラ肉巻き」が並ぶ様子と、肉巻きのほか、おにぎり、唐揚げ、卵焼き、ちくわキュウリ、ピーマンの肉詰め、ウインナーなどがぎっしりと詰まった弁当を披露しており、「朝から4時間前くらいに作った、頑張った」とつづっている。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿には「お出かけ前にこの量尊敬する」「これだけのおかずを作るなんて凄すぎる」」「彩りが綺麗でピクニックがさらに楽しくなりそう」「アスパラ肉巻きの焼き目が食欲そそる」「てんちむちゃんの愛と努力が詰まってる」などの反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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