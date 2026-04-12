桜花賞をスターアニスが圧勝（c）SANKEI 牝馬クラシック第一弾 第86回桜花賞（GI）が4月12日に阪神競馬場で行われ、1番人気スターアニスが力の違いを見せつけて優勝。松山弘平騎手は20年デアリングタクト以来、2度目の桜花賞制覇となった。 レースは晴天の良馬場、フルゲート18頭で発走。序盤は各馬が折り合いを重視しながら隊列を形成し、大きな乱れのない平均的な流れとなった。 最後の直線で馬群