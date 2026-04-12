【桜花賞】1番人気スターアニスが直線一閃で圧勝！2番人気ドリームコアは直線伸び切れず9着に沈む



桜花賞をスターアニスが圧勝（c）SANKEI

牝馬クラシック第一弾 第86回桜花賞（GI）が4月12日に阪神競馬場で行われ、1番人気スターアニスが力の違いを見せつけて優勝。松山弘平騎手は20年デアリングタクト以来、2度目の桜花賞制覇となった。

レースは晴天の良馬場、フルゲート18頭で発走。序盤は各馬が折り合いを重視しながら隊列を形成し、大きな乱れのない平均的な流れとなった。

最後の直線で馬群を縫うように外から進出したスターアニスが、残り200メートルで一気に先頭へ立つ。

鞍上・松山騎手の追い出しに応えた末脚は鋭く、そのまま後続を2馬身半振り切ってゴール。勝ちタイムは1分31秒5。単勝1番人気に応える完勝で、桜の女王の座を手にした。

2着には内から伸びたギャラボーグ、3着には12番人気ジッピーチューンが入った。一方、2番人気ドリームコアは直線で伸び切れず9着に沈んだ。上位争いに加わることはできず、明暗が分かれた。





第86回桜花賞（GI）着順

2026年4月12日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 7-15 スターアニス（牝3 松山弘平）1

2着 3-5 ギャラボーグ（牝3 西村淳也）5

3着 6-11 ジッピーチューン（牝3 北村友一）12

4着 3-6 アイニードユー（牝3 川田将雅）13

5着 4-7 アランカール（牝3 武豊）4

6着 5-10 ナムラコスモス（牝3 田口貫太）7

7着 1-2 サンアントワーヌ（牝3 荻野極）11

8着 2-4 エレガンスアスク（牝3 岩田望来）14

9着 7-14 ドリームコア（牝3 C.ルメール）2

10着 8-16 ショウナンカリス（牝3 池添謙一）17

11着 7-13 リリージョワ（牝3 浜中俊）3

12着 2-3 ディアダイヤモンド（牝3 戸崎圭太）6

13着 6-12 スウィートハピネス（牝3 高杉吏麒）9

14着 5-9 ルールザウェイヴ（牝3 原優介）15

15着 8-17 ブラックチャリス（牝3 津村明秀）10

16着 8-18 プレセピオ（牝3 富田暁）18

17着 1-1 フェスティバルヒル（牝3 坂井瑠星）8

18着 4-8 ロンギングセリーヌ（牝3 石橋脩）16

※結果・出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

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