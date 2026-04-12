◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２４）が今季２勝目をかけて先発し、３回まで１失点と上々のスタートを切った。まずは先頭・長岡を１３５キロのカットボールで空振り三振に仕留めて１アウト。サンタナには中前打を浴びたが、続く古賀を二塁・門脇の頭脳プレーで右ゴロに打ち取って２死一塁とした。オスナには中前打を許して２死一、二塁としたが、後続の岩田を遊飛に抑えて無