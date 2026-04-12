◇MLBドジャース - レンジャーズ(日本時間12日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間12日のレンジャーズ戦に「1番・DH」で出場。初回に今季本拠地初となる4号ソロを放ちました。初回の守りでは、レンジャーズの1番ブランドン・ニモ選手に先頭打者ホームランで先制を許したドジャース。それでも直後の攻撃、1番の大谷選手はジャック・ライター投手が投じたインコースへのスライダーを打ち返し、ライトスタ