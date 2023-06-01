【国際親善試合】アメリカ代表 vs 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】なでしこジャパンvsアメリカ女子（生中継）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月12日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。午前6時30分のキックオフを前にスタメンが発表された。今年3月のAFC女子アジアカップでは6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さで優勝し、FIFAランキングでも5位に浮上したなでしこジャ