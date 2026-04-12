【国際親善試合】アメリカ代表 vs 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）

【映像】なでしこジャパンvsアメリカ女子（生中継）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月12日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。午前6時30分のキックオフを前にスタメンが発表された。

今年3月のAFC女子アジアカップでは6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さで優勝し、FIFAランキングでも5位に浮上したなでしこジャパン。しかし、4月2日にニルス・ニールセン監督の契約満了に伴う退任が電撃発表され、FIFAランキング2位にしてパリ五輪金メダルの現世界王者アメリカと3連戦する今遠征（4月12日、15日、18日）は、ニールセン政権でコーチを務めていた狩野倫久氏が監督代行としてチームを率いる。

カリフォルニア州サンノゼで開催される初戦のスタメンには、キャプテンの長谷川唯をはじめ、守護神の山下杏也加、若きDFリーダーの古賀塔子、攻守の核となる長野風花らが名を連ねた。ニールセン政権の4−3−3システムを継続すると見られるが、CFの植木理子や田中美南はベンチスタートとなっており、攻撃的ポジションならどこでも機能する松窪真心がCFか。谷川萌々子を最前線に持ってくる形もありえる。

【スタメン】

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼DF

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼FW

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

【ベンチスタート】

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

16 山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

22 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

24 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

（ABEMA／なでしこジャパン）

