巨人の山瀬慎之助捕手（２４）は１１日のヤクルト戦（東京ドーム）に「８番・捕手」で先発出場し、３回にプロ初本塁打をマークした。プロ７年目で待望の１発が出た。２点を追う３回の第１打席、カウント１―０から相手先発・山野が投じた１４６キロのど真ん中直球を強振。打球は弧を描いて左翼スタンド中段に着弾した。白球が吸い込まれたのを確認すると、両手を叩いてガッツポーズをした背番号６７。「甘いボールを完ぺきに