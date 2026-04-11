なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の司令塔が見せた、シュールすぎる“無言のスマイル”がファンの間で話題となっている。【映像】長谷川唯のシュールすぎる「無言ニコニコ」パリ五輪女王のアメリカ女子代表とのアウェー3連戦に向けて遠征中のなでしこジャパン。日本サッカー協会やABEMAの公式SNS（X、Instagram、YouTube）では、現地での昼食時のオフショット動画が公開された。カメラマンを務めたのはFW植木理子。