なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の司令塔が見せた、シュールすぎる“無言のスマイル”がファンの間で話題となっている。

【映像】長谷川唯のシュールすぎる「無言ニコニコ」

パリ五輪女王のアメリカ女子代表とのアウェー3連戦に向けて遠征中のなでしこジャパン。日本サッカー協会やABEMAの公式SNS（X、Instagram、YouTube）では、現地での昼食時のオフショット動画が公開された。

カメラマンを務めたのはFW植木理子。リラックスした雰囲気の中で選手たちを撮影して回る中、他の選手たちが元気にリアクションを返す一方で、MF長谷川唯だけがカメラに向かって無言のまま“ニコニコ笑顔”を作り続けるシュールな展開となった。

これには撮影者の植木も「一言も喋ってくれない。ずっと笑顔で見てくる人がいます（笑）。使われるよ絶対（笑）」と爆笑。さらに、その様子を見ていたDF熊谷紗希からも「静止画じゃないぞ（笑）」と的確なツッコミが入り、現場は女子校の昼休みのような笑い声に包まれた。

この和やかな裏側を捉えた映像に、ファンも即座に反応。コメント欄には「ニコニコ唯様、カメラに一言もしゃべらない（笑）」「長谷川選手ウサギさんみたいで可愛いです」「なんか修学旅行みたいで楽しそう」といった歓喜の声が殺到した。

さらに、その絶妙な空気感に対して「ずっと笑顔で見てくる長谷川選手ずっと見ていられます」「長谷川のスマイルの圧w」「世界一可愛い作り笑い」「長谷川さん、シュールやね（笑）」「ずっと笑顔で見てくる人が怖すぎるw」など、愛あるツッコミも多数寄せられ、大反響となっている。

注目のアメリカとの第1戦は、日本時間4月12日の朝6時30分にキックオフ。ピッチ外では“ニコニコ唯様”としてお茶目な素顔を見せてファンを癒やした長谷川だが、ひとたびピッチに立てば、世界最高峰のゲームメーカーとして闘志あふれるプレーでチームを牽引してくれるはずだ。

（ABEMA／なでしこジャパン）



