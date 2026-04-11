第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に出走する良血アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。同馬を５つのポイントからチェックする。【戦歴】デビューから２連勝で野路菊Ｓを勝利。母にオークス馬シンハライトを持つ良血で、「今年の春も、これから先も、ずっと活躍してくれるんじゃないか」と指揮官は飛躍を見込む。２走前の阪神ＪＦでは、フルゲート１８頭の競馬