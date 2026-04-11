第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に出走する良血アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。同馬を５つのポイントからチェックする。

【戦歴】

デビューから２連勝で野路菊Ｓを勝利。母にオークス馬シンハライトを持つ良血で、「今年の春も、これから先も、ずっと活躍してくれるんじゃないか」と指揮官は飛躍を見込む。

２走前の阪神ＪＦでは、フルゲート１８頭の競馬に戸惑った印象で、リズムに乗れない競馬で５着に終わった。しかし、その経験を生かしたチューリップ賞では賞金加算こそできなかったものの、大外からメンバー最速３３秒０の豪脚。勝ち馬から０秒１差の３着で優先出走権を手にし、能力の高さを改めて証明した。

【鞍上】

鞍上の武豊騎手は、前走からの継続騎乗となる。勝てば０４年ダンスインザムード以来２２年ぶりで、歴代最多を更新する６勝目（２位は河内洋、田原成貴、安藤勝己の４勝）がかかっている。

【仕上がり】

１週前追い切りは前走からコンビ継続の武豊騎手が騎乗。ＣＷコースでポートデラメール（４歳２勝クラス）を２馬身半追走した。機敏な脚さばきで加速し、６ハロン８５秒６―１１秒０で併入。鞍上は「少し体が細い感じはあるけど、息遣いは良かったし、動き自体も良かった。あと１週間、順調にいってほしい」と手応えを示す。

８日の追い切りは、機敏なフットワークで駆け抜けた。アランカールは栗東・ＣＷコースでセッション（６歳オープン）を３馬身半追走。４角で並びかけると、馬なりでシャープに脚を伸ばした。６ハロン８５秒４―１１秒４で併入。斉藤崇調教師は「やりすぎないように。時計的にも動き的にも、ちょうどいい形で終われた」と満足げな表情を浮かべた。

１０日は角馬場で入念にハッキングして整えた。１１日も、前日に引き続き、角馬場での運動で調整。斉藤崇調教師は「変わりないです」と状態を説明し、「体は何とかキープしたいですね」とレースまでの馬体重の維持をポイントに挙げた。

【成長】

一戦ごとに操縦性が向上。中間は入念にゲート練習を行い、課題を解消してきた。「口向きは問題ないし、（ゲートの）駐立も大丈夫です」とトレーナーはうなずく。

【枠順】

４枠７番。過去７勝している７番枠。２冠牝馬エンブロイダリーが昨年に勝った馬番でもある。斉藤崇調教師は「いいんじゃないですか。奇数でも、ゲートの中ではおとなしいですから。前に行く馬でもないですし」と冷静に言葉をつないだ。

名手とのコンビで、まずは牝馬３冠初戦で結果を出す。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。