お笑いタレントの東野幸治（58）が10日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。この日朝に開かれた桂文枝（82）の会見での発言に注目した。文枝は10日、7月に開催する独演会の発表会見を開催。その中で、自身が名乗った「三枝」の名を継がせたい弟子の候補が「何人かいる」と明かした。ネットニュースで発言を知った東野は「きた！」と思ったといい、同番組の聞き手である文枝の弟子・桂