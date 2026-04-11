「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸−名古屋」（１１日、ノエビアスタジアム神戸）Ｊ１神戸にアクシデントが発生した。神戸が１点リードで迎えた試合終了間際。ＧＫ前川とＤＦトゥーレルが接触して倒れ込んだ。すぐさま審判と選手が駆け寄り、２台の担架を要請。場内の応援も止まり、深刻な雰囲気が漂った。前川は担架でピッチ外に運ばれたものの、トゥーレルは動けず。アナウンスで救急車が来ることが「まもなくピッチ内