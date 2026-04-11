ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１０日（日本時間１１日）、本拠地レンジャース戦を前に右腹斜筋を痛め１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったムーキー・ベッツ内野手（３３）の現状について語った。専門メディア「ドジャースネーション」は「デーブ・ロバーツ監督がムーキー・ベッツの１０日間負傷者リスト入りについて説明」との記事を配信した。同記事は「ベッツは回復に向けて順調に進んでいるものの、１０日