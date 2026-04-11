3児の母でタレントの小倉優子（42）が8日、自身のインスタグラムを更新。息子たちに作った夕食を披露した。【写真】“長男絶賛”の息子たちへの手作り夕食を披露した小倉優子小倉は「今夜は、スパイスで作った茄子とトマトのキーマカレー マロニーサラダ マンゴーラッシー バナナケーキでした」と、栄養バランスの取れた豪華なラインナップを紹介。特に長男の反応が凄まじかったようで、マンゴーラッシーについては「めちゃ