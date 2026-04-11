3児の母・小倉優子、息子たちに作った“キーマカレー”メインの夕食を披露「どれも美味しそう」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が8日、自身のインスタグラムを更新。息子たちに作った夕食を披露した。
【写真】“長男絶賛”の息子たちへの手作り夕食を披露した小倉優子
小倉は「今夜は、スパイスで作った茄子とトマトのキーマカレー マロニーサラダ マンゴーラッシー バナナケーキでした」と、栄養バランスの取れた豪華なラインナップを紹介。
特に長男の反応が凄まじかったようで、マンゴーラッシーについては「めちゃくちゃ美味しい！毎日水筒に入れたいわ！」と絶賛、さらにデザートのバナナケーキには「バカうまい！」と最高の褒め言葉が飛び出したという。
「バナナケーキは、パウンドケーキのレシピを丸型で焼いてみたら美味しかったです」と、アレンジのコツも明かし、ハッシュタグには「#お家ご飯 #バナナケーキ」と添えて、充実した食卓の様子を伝えた。
コメント欄には「どれも美味しそうです キーマカレー凄く食べたい バナナケーキもデザートに良さそうです」「おいしそうすぎます」「そんなに喜んでくれると、作り甲斐がありますね」などの声が寄せられている。
【写真】“長男絶賛”の息子たちへの手作り夕食を披露した小倉優子
小倉は「今夜は、スパイスで作った茄子とトマトのキーマカレー マロニーサラダ マンゴーラッシー バナナケーキでした」と、栄養バランスの取れた豪華なラインナップを紹介。
特に長男の反応が凄まじかったようで、マンゴーラッシーについては「めちゃくちゃ美味しい！毎日水筒に入れたいわ！」と絶賛、さらにデザートのバナナケーキには「バカうまい！」と最高の褒め言葉が飛び出したという。
コメント欄には「どれも美味しそうです キーマカレー凄く食べたい バナナケーキもデザートに良さそうです」「おいしそうすぎます」「そんなに喜んでくれると、作り甲斐がありますね」などの声が寄せられている。