ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の今市隆二が、心機一転した様子でＳＮＳを投稿した。１１日に自身のインスタグラムを更新し「ここから」とつづる。スタジアムのステージに立ったモノクロの写真をアップした。過去の投稿は全削除し、これが“一発目”の更新となった。Ｘ（旧ツイッター）も同様に、過去の投稿を全削除している。今市は昨年８月から活動自粛していたが、今年から活動再開