ダンス＆ボーカルグループ「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の今市隆二が、心機一転した様子でＳＮＳを投稿した。

１１日に自身のインスタグラムを更新し「ここから」とつづる。スタジアムのステージに立ったモノクロの写真をアップした。過去の投稿は全削除し、これが“一発目”の更新となった。Ｘ（旧ツイッター）も同様に、過去の投稿を全削除している。

今市は昨年８月から活動自粛していたが、今年から活動再開。今年３月２４日放送の日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）では活動再開後初めてのテレビ番組に出演した。

１１、１２日に行われるグループ１５周年記念のスタジアム公演「１５ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＳＴＡＤＩＵＭ ＬＩＶＥ “ＪＳＢ ＦＯＲＥＶＥＲ 〜ＯＮＥ〜”」に参加する今市。コメント欄には「おかえりなさい」「やばい、もー泣きそう」「待ってたよ。おかえり！」と歓迎する声が集まった。

ネット上では「決意が感じられる」「隆二のＸもインスタも全消ししてるけどスタジアム終わったらまた投稿するんかな？」「隆二君インスタ投稿全部削除されてるしＸのアイコンは真っ白だしどうしたんだろう…」「隆二くんのインスタ。ここからの一言と後ろ姿。待っててよかった」「今市さんってＴｗｉｔｔｅｒやめちゃったのかなインスタしか更新されてない。でも久しぶりの更新は嬉（うれ）しかった」などの声が寄せられた。