[4.11 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](長良川)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 31 セランテスDF 4 甲斐健太郎DF 7 文仁柱DF 27 羽田健人DF 85 箱崎達也MF 6 福田晃斗MF 8 荒木大吾MF 9 中村駿MF 10 北龍磨MF 77 山谷侑士FW 17 川本梨誉控えGK 51 菅沼一晃DF 5 加藤慎太郎DF 40 平瀬大MF 3 萩野滉大MF 14 生地慶充MF 19 松本歩夢MF 39 泉澤仁FW 18 ワッド・モハメッド・サディキFW 21 横山智也監