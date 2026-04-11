◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）第２ラウンドの第１組が午前７時２０分にスタートした。今大会は、気温が高くなることで有名な埼玉・鳩山町の石坂ＧＣで開催。この日は晴れ。まだ、４月中旬にもかかわらず、最高気温は夏日（２５度）を超えて、３０度に迫ることも予想されている。最終組のホールアウト予