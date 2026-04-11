◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

第２ラウンドの第１組が午前７時２０分にスタートした。今大会は、気温が高くなることで有名な埼玉・鳩山町の石坂ＧＣで開催。この日は晴れ。まだ、４月中旬にもかかわらず、最高気温は夏日（２５度）を超えて、３０度に迫ることも予想されている。最終組のホールアウト予定時間は午後３時４５分。選手、キャディー、ギャラリー、関係者は熱中症などに注意することが必要だ。

今大会には、今季メルセデスポイントランク首位の菅楓華（ニトリ）、前年覇者の安田祐香（ＮＥＣ）、先週のヤマハレディースオープン葛城で大逆転優勝を飾った高橋彩華（サーフビバレッジ）ら国内ツアーで活躍する選手に加え、米女子ツアーを主戦場とする渋野日向子（サントリー）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、岩井明愛（あきえ）・千怜（ちさと、いずれもホンダ）の双子姉妹、渋野日向子（サントリー）ら注目選手も多く出場し、週末には多くのギャラリーが詰めかけている。