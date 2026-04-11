アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒＆金村美玖が、3月14日に開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。春夏のトレンドファッションに身を包み、華やかにランウェイを歩いた“なおみく”の2人がステージ直後のインタビューにそろって応えてくれた。衣装のポイントや、新たな目標について、そして先月グループを卒業した松田好花を見送り、二期生が2人きりとなっ