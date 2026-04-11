日向坂46小坂菜緒＆金村美玖、2人きりの二期生「心は一つ」 “なおみく”が互いへの想いを告白
アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒＆金村美玖が、3月14日に開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。春夏のトレンドファッションに身を包み、華やかにランウェイを歩いた“なおみく”の2人がステージ直後のインタビューにそろって応えてくれた。衣装のポイントや、新たな目標について、そして先月グループを卒業した松田好花を見送り、二期生が2人きりとなった現在の心境を明かしてくれた。
【撮り下ろし19枚】スタイル抜群！身を寄せ合いラブラブな小坂菜緒＆金村美玖
■新年度の目標は「勉強」と「散歩」
――まずは今日のランウェイの感想と、ご自身のファッションのポイントを教えてください！
【小坂】私は今回、なかなか珍しい甘めのスタイリングに挑戦しました。春らしい色味を使ったファッションで、かわいらしさを前面に出せたランウェイになったかなと思います。
【金村】私はベルトとかチェーンとか、小物をたくさん使ったコーディネートで、髪にもキラキラをつけたりして楽しかったです！普段からこういうカジュアルな格好をすることが多いので、プライベートでも春に取り入れられたらいいなって思いました。
――新年度に入って、お二人がこれから始めたいことや、新しく挑戦したいことはありますか？
【小坂】私は普段あんまり外に出る機会がないので、なるべく外を歩くようにしたいなって思ってます。例えば、電車使わず歩いて帰るとか、朝散歩するとか。自主的に外に出るように心がけたいです。
【金村】大学を卒業して1年経ち、学ぶことから遠ざかっていたんですけど、今ある勉強を始めかけていて。試験合格するかどうかが分からないので、まだ何を勉強しているのかは秘密なんですけど…（笑）。少しずつ勉強しようかなって思っています！
■2人だけになった二期生 松田好花卒業後の変化と絆
――先日、松田好花さんが卒業されて二期生がお二人だけになりましたが、改めてお二人での共演はいかがですか？
【金村】長年一緒にこうしてお仕事することが多くて、隣にいてくれるだけですごく安心感があります。やっぱり1人と2人とでは違いがすごく大きくて。このちゃんの卒業もあり、これからはますます、互いの存在が支えになっていくのかなと思うので、菜緒には怪我なく、病気なく、健康でいてほしいです！…（自分に）なんだこの締めは（笑）
【小坂】お母さんかな（笑）
【金村】そのくらい大きい存在だなと思っています（笑）
【小坂】私も、本当に金村がいるだけですごく安心するというか。二期生の人数が減っていくたびに、同期の存在がより大きなものになっていくのを感じていて。特に松田が卒業したタイミングで、2人で一緒になにかをすることも多くなりました。お互いにいい距離感で支え合って活動していけたらなと思っています。
――松田好花さんが卒業されてまだそこまで日は経っていないですが、2人になったなと実感する瞬間はありましたか？
【金村】さっき話をしてたんですけど、1人が違うお仕事でいないと、二期生が1人になっちゃって。そうなると責任が重大だなって思ったりもするんですけど、年齢も重ねてそういう役割や立場に慣れていくのも大事かなと思っていますし、遠くにいても、心は一つだと思っています。
――最近すごくお二人がどっしり構えている感じがします。
【金村】本当に不安ではありますけど…、
【小坂】1人じゃないっていうのが本当に心強いなって思います。あとは楽屋でだいたい二期生でいつも集まってたんですけど、一つのテーブルに2人しかいない状況っていうのは「少なくなったな」と思います。寂しさもありながら、最近は二期生・三期生で一緒にいることも増えてきたので、「6人で一緒」みたいな感じが芽生えてきているのは、すごくうれしいことだなと思います。
■小坂菜緒＆金村美玖、お互いの“すごさ”を改めて語る
――今後お二人でやってみたいことはありますか？
【金村】TikTok！
【小坂】ずっと言ってる。あきらめないね（笑）
【金村】（松田を入れて）3人では撮ったんですけど、2人ではやってないので。全然彼女が出てくれないんですよ！菜緒をTikTokに出せるように頑張ります！
【小坂】そうですね…タイミングが良ければ…！（笑）
【金村】絶対やってくれない！（笑）
――いつか見られるのを楽しみにしています（笑）。そんなお二人ですが、改めてお互いに「すごいな」と思うところを教えてください。
【小坂】金村は、ひたむきに努力するところが本当にかっこいい。私は昔から「自分にはできないかも」と思ったら、後ろ向きになってしまいがちなんですけど、金村は「絶対やってやる」という姿勢がすごい。この前のツアーでも金村がドラムに挑戦していて。それもどんどん難しいものにグレードアップして、成長していった姿を見てきたので、そんな金村を同期としてすごくかっこいいなと思いますし、逞しいなと思います。
【金村】私もいっぱいあるんですけど、菜緒はグループを代表していろんな現場に行くことが多いんですけど、ずっと“日向坂46の看板”を背負って堂々としていてくれるところが本当にかっこいい。常に日向坂46のシンボルでいてくれることがうれしくて。菜緒がこうやって活躍してくれることで日向坂46を知ってくださる方もたくさんいらっしゃると思うので、その役目は大変ですけど、菜緒に担っていてほしいなって思っています。
■新年度の目標は「勉強」と「散歩」
――まずは今日のランウェイの感想と、ご自身のファッションのポイントを教えてください！
【小坂】私は今回、なかなか珍しい甘めのスタイリングに挑戦しました。春らしい色味を使ったファッションで、かわいらしさを前面に出せたランウェイになったかなと思います。
【金村】私はベルトとかチェーンとか、小物をたくさん使ったコーディネートで、髪にもキラキラをつけたりして楽しかったです！普段からこういうカジュアルな格好をすることが多いので、プライベートでも春に取り入れられたらいいなって思いました。
――新年度に入って、お二人がこれから始めたいことや、新しく挑戦したいことはありますか？
【小坂】私は普段あんまり外に出る機会がないので、なるべく外を歩くようにしたいなって思ってます。例えば、電車使わず歩いて帰るとか、朝散歩するとか。自主的に外に出るように心がけたいです。
【金村】大学を卒業して1年経ち、学ぶことから遠ざかっていたんですけど、今ある勉強を始めかけていて。試験合格するかどうかが分からないので、まだ何を勉強しているのかは秘密なんですけど…（笑）。少しずつ勉強しようかなって思っています！
■2人だけになった二期生 松田好花卒業後の変化と絆
――先日、松田好花さんが卒業されて二期生がお二人だけになりましたが、改めてお二人での共演はいかがですか？
【金村】長年一緒にこうしてお仕事することが多くて、隣にいてくれるだけですごく安心感があります。やっぱり1人と2人とでは違いがすごく大きくて。このちゃんの卒業もあり、これからはますます、互いの存在が支えになっていくのかなと思うので、菜緒には怪我なく、病気なく、健康でいてほしいです！…（自分に）なんだこの締めは（笑）
【小坂】お母さんかな（笑）
【金村】そのくらい大きい存在だなと思っています（笑）
【小坂】私も、本当に金村がいるだけですごく安心するというか。二期生の人数が減っていくたびに、同期の存在がより大きなものになっていくのを感じていて。特に松田が卒業したタイミングで、2人で一緒になにかをすることも多くなりました。お互いにいい距離感で支え合って活動していけたらなと思っています。
――松田好花さんが卒業されてまだそこまで日は経っていないですが、2人になったなと実感する瞬間はありましたか？
【金村】さっき話をしてたんですけど、1人が違うお仕事でいないと、二期生が1人になっちゃって。そうなると責任が重大だなって思ったりもするんですけど、年齢も重ねてそういう役割や立場に慣れていくのも大事かなと思っていますし、遠くにいても、心は一つだと思っています。
――最近すごくお二人がどっしり構えている感じがします。
【金村】本当に不安ではありますけど…、
【小坂】1人じゃないっていうのが本当に心強いなって思います。あとは楽屋でだいたい二期生でいつも集まってたんですけど、一つのテーブルに2人しかいない状況っていうのは「少なくなったな」と思います。寂しさもありながら、最近は二期生・三期生で一緒にいることも増えてきたので、「6人で一緒」みたいな感じが芽生えてきているのは、すごくうれしいことだなと思います。
■小坂菜緒＆金村美玖、お互いの“すごさ”を改めて語る
――今後お二人でやってみたいことはありますか？
【金村】TikTok！
【小坂】ずっと言ってる。あきらめないね（笑）
【金村】（松田を入れて）3人では撮ったんですけど、2人ではやってないので。全然彼女が出てくれないんですよ！菜緒をTikTokに出せるように頑張ります！
【小坂】そうですね…タイミングが良ければ…！（笑）
【金村】絶対やってくれない！（笑）
――いつか見られるのを楽しみにしています（笑）。そんなお二人ですが、改めてお互いに「すごいな」と思うところを教えてください。
【小坂】金村は、ひたむきに努力するところが本当にかっこいい。私は昔から「自分にはできないかも」と思ったら、後ろ向きになってしまいがちなんですけど、金村は「絶対やってやる」という姿勢がすごい。この前のツアーでも金村がドラムに挑戦していて。それもどんどん難しいものにグレードアップして、成長していった姿を見てきたので、そんな金村を同期としてすごくかっこいいなと思いますし、逞しいなと思います。
【金村】私もいっぱいあるんですけど、菜緒はグループを代表していろんな現場に行くことが多いんですけど、ずっと“日向坂46の看板”を背負って堂々としていてくれるところが本当にかっこいい。常に日向坂46のシンボルでいてくれることがうれしくて。菜緒がこうやって活躍してくれることで日向坂46を知ってくださる方もたくさんいらっしゃると思うので、その役目は大変ですけど、菜緒に担っていてほしいなって思っています。