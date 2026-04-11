実業家・りゅうせい（桑田龍征・40）が、ガードの固いなつこ（辰巳奈都子・38）に対してあえて強気な「オラつき発言」を連発し、その絶妙な駆け引きにスタジオのひろゆきも「うまいな」と唸った。【映像】てんちむの“元カレ”年商51億経営者のビジュアル4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組