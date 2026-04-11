実業家・りゅうせい（桑田龍征・40）が、ガードの固いなつこ（辰巳奈都子・38）に対してあえて強気な「オラつき発言」を連発し、その絶妙な駆け引きにスタジオのひろゆきも「うまいな」と唸った。

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4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

桑田は、最近三崎優太（青汁王子）と結婚したタレント・YouTuberのてんちむとコラボやデート企画を多数行っており、桑田は彼女を「推し」と公言、恋愛感情を匂わせるデート動画などから“付き合ってる”と噂が飛び交うなど、注目を浴びた人物としても話題となっている。

デート中、終始「今は（気になる人は）いない」とクールに振る舞うなつこに対し、りゅうせいは「なっちゃんにすごい興味あるわ。しっかりガード固そうだし」と攻めの姿勢を崩さない。さらになつこの交際人数が少ないと分かると、「それまだ（恋愛）初心者なだけじゃない？」「経験者ぶるなよ」と、あえて突き放すようなオラついた口調で彼女をいじり倒した。

これに対しなつこが「経験者ぶってねえよ！」と笑顔で言い返す様子を見て、ひろゆきは「やっぱりりゅうせいさん上手いな」と感心したようにコメント。相手を翻弄しながらも、決して不快にさせずに心の壁を壊していくりゅうせいのテクニックに感心していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。