俳優・唐沢寿明（６２）が１１日放送のテレ東系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？１０年目突入ＳＰ」にタレント・千秋とゲストライダーで出演すると同局が発表した。２０１７年４月のレギュラー放送開始から１０年目を迎え、今放送回は、九州パワスポ縦断の旅。スイカ柄のヘルメットに、デニムのオーバーオール姿の唐沢は、充電先の民家で「財前教授でおなじみの唐沢寿明です」「トイ・ストーリーのウッディで有名な