俳優・唐沢寿明（６２）が１１日放送のテレ東系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？ １０年目突入ＳＰ」にタレント・千秋とゲストライダーで出演すると同局が発表した。

２０１７年４月のレギュラー放送開始から１０年目を迎え、今放送回は、九州パワスポ縦断の旅。

スイカ柄のヘルメットに、デニムのオーバーオール姿の唐沢は、充電先の民家で「財前教授でおなじみの唐沢寿明です」「トイ・ストーリーのウッディで有名な唐沢寿明です」と出演ドラマ「白の巨塔」と、吹替版アニメになぞらえ、サービス満点な自己紹介を披露している。

鈴木拓也プロデューサーは「これまで温かく出川さんを迎えてくださった全国の皆さま、番組を見てくださった皆さま…本当にありがとうございます！。ここまで出川さんが電動バイクで走った総距離は２万３１１１キロ。スイカメットも７代目になりました！。ですが、まだまだ出川さんのリアルガチの旅は続きます。１０年目の旅も出川さんとステキなゲストの皆さんの充電満タンな笑顔をお届けしますので、ぜひ番組を楽しんでいただけるとうれしいです」とコメントした。