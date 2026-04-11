セリエA 25/26の第32節 ローマとピサの試合が、4月11日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、メーディ・レリス（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の