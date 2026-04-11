夢グループが10日、横浜市の鶴見区民文化センターで行われた同社応援の「韓流コンサート」を行い、石田重廣社長（67）が進行役を務めた。開演前に石田社長は「娘たちが大の韓国好きで日韓で音楽交流を深めたい」と経緯を明かし、「夢グループのコンサートの柱にしていきたいし、将来的には韓国に行ってコンサートをしたい」と意気込んだ。同社所属のZERO（ゼロ、53）をはじめとする計6組の歌手が持ち曲だけでなく、「仮面舞