【GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーン】 開催期間：4月25日～5月31日 GENDA GiGO Entertainmentは、GiGOグループの店舗にてドムドムフードサービスのハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボした「GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーン」を開催する。期間は4月25日より5月31日ま