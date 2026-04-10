ドムドムバーガーとGiGOがコラボ。対象店舗で「どむぞうくん焼き」が販売どむぞうくんのめじるしチャーム付き
GENDA GiGO Entertainmentは、GiGOグループの店舗にてドムドムフードサービスのハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボした「GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーン」を開催する。期間は4月25日より5月31日まで。
コラボではGiGOグループの店舗とオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」にて、ドムドムハンバーガーのマスコットキャラクターであるどむぞうくんたちのプライズが登場する。各種賞品に加えて、応募でグッズが当たるキャンペーンを実施。さらに、対象の3店舗ではコラボたい焼き「どむぞうくん焼き」の販売も行なわれる。
プライズ
プライズキャンペーン
対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「クリア応募券」が1枚進呈。応募券の半券を4枚集めて郵便ハガキで応募すると、抽選で合計130名に限定グッズがプレゼントされる。
※詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。
対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE
※対象店舗は特設ページをご確認ください。
賞品：
・Aコース「レジャーシート・保冷トートバッグセット」 抽選で100名様にプレゼント
・Bコース「どむぞうくんラバーマスコットキーチェーン5色セット」 抽選で30名様にプレゼント
応募締め切り：6月7日
※当日消印有効
※応募期間内であっても、キャンペーン対象景品または応募券がなくなり次第、終了となります。
応募方法：郵便ハガキに応募券の半券4枚を貼り、必要事項を記入のうえ応募。
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※応募に必要な郵便ハガキや切手は、お客様のご負担となります。
コラボたい焼き「どむぞうくん焼き」
ドムドムハンバーガーのマスコットキャラクター「どむぞうくん」をモチーフにしたコラボたい焼き「どむぞうくん焼き」を販売。「どむぞうくん焼き」1点につき、めじるしチャーム(全8種)をランダムで1個進呈される。
販売期間：4月25日～5月31日
販売店舗：GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま、GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店
販売価格：650円
フレーバー：小倉あん
※めじるしチャームの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※画像・イラストはすべてイメージです。
POP UP SHOPの開催
ドムドムハンバーガーのオフィシャルグッズを販売するPOP UP SHOPを期間限定で開催。GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーンの開催を記念した新規デザインのオリジナルTシャツも発売される。
開催期間：4月25日～5月10日
開催店舗：GiGO池袋3号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO大阪道頓堀本店
※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
ラッピングゲーム機の設置
ドムドムハンバーガーのコラボラッピングを行なったゲーム機がキャンペーン期間限定で登場する。
設置期間：4月25日～5月10日
設置店舗：GiGO総本店／GiGO大阪道頓堀本店
リポストキャンペーン
キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催する。期間中、GiGOグループのお店公式アカウントをフォローし、該当の投稿をリポストした人の中から抽選で3名に「プライズコンプリートセット」がプレゼントされる。
応募期間：4月10日～4月24日
□公式X
□応募規約
(C)DOMDOM HAMBURGER
(C)GENDA GiGO Entertainment