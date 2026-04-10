GENDA GiGO Entertainmentは、GiGOグループの店舗にてドムドムフードサービスのハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボした「GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーン」を開催する。期間は4月25日より5月31日まで。

コラボではGiGOグループの店舗とオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」にて、ドムドムハンバーガーのマスコットキャラクターであるどむぞうくんたちのプライズが登場する。各種賞品に加えて、応募でグッズが当たるキャンペーンを実施。さらに、対象の3店舗ではコラボたい焼き「どむぞうくん焼き」の販売も行なわれる。

プライズ

プライズキャンペーン

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「クリア応募券」が1枚進呈。応募券の半券を4枚集めて郵便ハガキで応募すると、抽選で合計130名に限定グッズがプレゼントされる。

※詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

賞品：

・Aコース「レジャーシート・保冷トートバッグセット」 抽選で100名様にプレゼント

・Bコース「どむぞうくんラバーマスコットキーチェーン5色セット」 抽選で30名様にプレゼント

応募締め切り：6月7日

※当日消印有効

※応募期間内であっても、キャンペーン対象景品または応募券がなくなり次第、終了となります。

応募方法：郵便ハガキに応募券の半券4枚を貼り、必要事項を記入のうえ応募。

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※応募に必要な郵便ハガキや切手は、お客様のご負担となります。

コラボたい焼き「どむぞうくん焼き」

ドムドムハンバーガーのマスコットキャラクター「どむぞうくん」をモチーフにしたコラボたい焼き「どむぞうくん焼き」を販売。「どむぞうくん焼き」1点につき、めじるしチャーム(全8種)をランダムで1個進呈される。

販売期間：4月25日～5月31日

販売店舗：GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま、GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店

販売価格：650円

フレーバー：小倉あん

※めじるしチャームの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはすべてイメージです。

POP UP SHOPの開催

ドムドムハンバーガーのオフィシャルグッズを販売するPOP UP SHOPを期間限定で開催。GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーンの開催を記念した新規デザインのオリジナルTシャツも発売される。

開催期間：4月25日～5月10日

開催店舗：GiGO池袋3号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO大阪道頓堀本店

※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

ラッピングゲーム機の設置

ドムドムハンバーガーのコラボラッピングを行なったゲーム機がキャンペーン期間限定で登場する。

設置期間：4月25日～5月10日

設置店舗：GiGO総本店／GiGO大阪道頓堀本店

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催する。期間中、GiGOグループのお店公式アカウントをフォローし、該当の投稿をリポストした人の中から抽選で3名に「プライズコンプリートセット」がプレゼントされる。

応募期間：4月10日～4月24日

□公式X

□応募規約

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