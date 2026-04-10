俳優の町田啓太と松本穂香が10日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演した。町田と松本は11日から同局系で始まるドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜午後9時）で共演する。町田は、楽しいことだけをやろうがモットーの激甘なフリースクールの先生役、松本は不登校の経験がある元中学校教師のスタッフ役で、フリースクールを舞台にした学園ヒューマンドラマになっている。撮影現場は子どもの元気な声であふれて