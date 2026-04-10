俳優の町田啓太と松本穂香が10日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演した。町田と松本は11日から同局系で始まるドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜午後9時）で共演する。町田は、楽しいことだけをやろうがモットーの激甘なフリースクールの先生役、松本は不登校の経験がある元中学校教師のスタッフ役で、フリースクールを舞台にした学園ヒューマンドラマになっている。

撮影現場は子どもの元気な声であふれているといい町田は、「もう元気いっぱいですね。普通の撮影だと、『声やめてね、こっちで芝居しているから』というのが一切なく、本当にあえてゲームして遊んで何しててもいいよっていう感じで。自由な場所ですし、子どもたちを信じている場所だから」と雰囲気を明らかにした。

2人は役作りのため、フリースクールを実際に見学したといい、町田は「どういう場所だろうと。知らなかったので。エネルギーがあふれている場所。落書きし放題、遊びっぱなしで、すごいなって感じ。子どもたちが自由に居る場所で、ドラマに生かせれば」と張り切っていた。