揚げたてのポテトにパウダーを投入し、専用袋でシャカシャカ……。ミニストップから4月10日、カルビー「ポテトチップス しあわせバタ〜」の味わいを再現した新作ポテトが登場しました。バターとはちみつが香る“4あわせ（しあわせ）”な体験を、五感で楽しむ限定メニューです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回登場した「北海道ウェーブポテト しあわせバタ〜」は、ミニストップでおなじみの北海道産ジャ