揚げたてのポテトにパウダーを投入し、専用袋でシャカシャカ……。ミニストップから4月10日、カルビー「ポテトチップス しあわせバタ〜」の味わいを再現した新作ポテトが登場しました。

バターとはちみつが香る“4あわせ（しあわせ）”な体験を、五感で楽しむ限定メニューです。

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今回登場した「北海道ウェーブポテト しあわせバタ〜」は、ミニストップでおなじみの北海道産ジャガイモを使った波型カットポテトに、「しあわせバタ〜」の味わいを表現したフリフリパウダーを組み合わせた一品です。

バター、はちみつ、パセリ、マスカルポーネチーズの4つの素材を合わせた“4あわせ（しあわせ）バター味”となっており、甘みと塩味が絶妙に重なり合う、あとを引く味わいが楽しめます。

食べる際は、購入後にポテトへパウダーをふりかけ、専用の袋に入れて振って仕上げるスタイルです。

容器は、「しあわせバタ〜」をイメージした専用デザインを採用。見た目からもしっかりコラボ感を楽しめる仕様です。なお、専用容器がなくなった場合は通常容器での提供となります。

また、商品にははちみつが使用されているため、1歳未満の乳児には与えないよう注意が必要です。

「北海道ウェーブポテト しあわせバタ〜」の価格は税抜348円。エネルギーは1食あたり324kcal。全国のミニストップにて販売されますが、一部店舗では取り扱いがありません。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041005.html