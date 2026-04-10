アニメ『デート・ア・ライブ』シリーズの完全新作『デート・ア・ライブF Last Date』が制作されることが発表された。あわせてティザービジュアルおよびティザーPVが公開され、原作・橘公司氏、原作イラスト・つなこ氏、五河士道役・島崎信長（※崎＝たつさき）、夜刀神十香役・井上麻里奈のお祝いコメントが到着した。【動画】精霊全12人を振り返り！『デート・ア・ライブ』完全新作ティザーPVティザービジュアルは、ウェディ