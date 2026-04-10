『デート・ア・ライブ』完全新作、制作決定 PV公開でキャスト＆原作陣コメント公開
アニメ『デート・ア・ライブ』シリーズの完全新作『デート・ア・ライブF Last Date』が制作されることが発表された。あわせてティザービジュアルおよびティザーPVが公開され、原作・橘公司氏、原作イラスト・つなこ氏、五河士道役・島崎信長（※崎＝たつさき）、夜刀神十香役・井上麻里奈のお祝いコメントが到着した。
【動画】精霊全12人を振り返り！『デート・ア・ライブ』完全新作ティザーPV
ティザービジュアルは、ウェディングドレスに身を包んだ夜刀神十香の姿が描かれた。幸せな表情を浮かべる十香の姿は、物語のさらなる展開を彷彿とさせる。
ティザーPVでは精霊全12人をセリフと映像で振り返る。最後はおなじみのセリフで締められており、今後の展開を期待させる。
監督は西村純二氏、アニメーション制作は冨嶽が担当する。
本作は、ライトノベル『デート・ア・ライブ』（ファンタジア文庫刊）が原作。全世界シリーズ累計600万部を突破し、5度のテレビアニメ化、映画化を果たした。さらにスピンオフ作品が劇場にて前後編でイベント上映された。
■キャスト＆原作陣コメント
【五河士道役：島崎信長】
「デート・ア・ライブ」新作アニメ制作決定、おめでとうございます！私が士道に出会ってからもう10年以上の時が経っていますが、この長い道のりを一緒に歩き続けることができて本当にうれしく思っています。士道も私も当初と比べたら随分と成長した気がしますが、初心を忘れず、胸に滾（たぎ）る熱い思いと共に、戦い抜きたいと思います。今後とも士道たちをどうかよろしくお願いいたします！
【夜刀神十香役：井上麻里奈】
「デート・ア・ライブ」新作アニメ制作決定おめでとうございます！何かやる…とは発表されていましたが、我々も何があるのか明かされていなかったのでただただうれしいです。とはいいつつも、ここまで来たらそりゃあラストまでやり切らなきゃ…ですよね??私は信じていますよ！十香をいつでも演じられるよう、しっかり喉を温めて心待ちにしています。 そして改めて、十香が十香になった日、おめでとう！
【原作・橘公司】
新プロジェクト発表から１年。大変長らくお待たせいたしました。「デート・ア・ライブ」、新アニメ始動です!!!意味深なタイトルに意味深なティザービジュアル。このウェディングドレスの十香は一体…!?ぜひ続報をお待ちいただければと思います。
先日、「デート・ア・ライブ」は15周年を迎えました。15年といったら、1巻発売時に生まれた赤ちゃんが中学3年生。当時中学3年生だった子が30歳です。当時24歳だった作家も今や…はい、もうやめやめ！そんなにも長い間シリーズが続き、なおかつ新たな展開を見られるというのは、非常に貴重で光栄なことです。この場を借りて、長きに亘り本作を愛してくださっている皆様に、心よりの感謝を。「デート・ア・ライブF Last Date」、どうぞお楽しみに！
【原作イラスト・つなこ】
「デート・ア・ライブ」新作アニメ、ついに発表されました！おめでとうございます＆ありがとうございます！完結後もスピンオフやコラボ等をたくさん展開していただいていますがさらにまた新しいアニメ企画！驚きとともに本当にうれしいです。
今回の新作アニメでは、精霊12人にある特別な衣装をデザインしました！それぞれの個性を活かすためにみんな違うデザインで、かなり悩みましたが……個人的にも映像で観られるのが今から楽しみです。ずっとキャラクターたちと過ごしてくださっている皆様も、最近知ってくださった皆様も、いつもありがとうございます。ぜひ続報をお楽しみに〜!!
【動画】精霊全12人を振り返り！『デート・ア・ライブ』完全新作ティザーPV
ティザービジュアルは、ウェディングドレスに身を包んだ夜刀神十香の姿が描かれた。幸せな表情を浮かべる十香の姿は、物語のさらなる展開を彷彿とさせる。
監督は西村純二氏、アニメーション制作は冨嶽が担当する。
本作は、ライトノベル『デート・ア・ライブ』（ファンタジア文庫刊）が原作。全世界シリーズ累計600万部を突破し、5度のテレビアニメ化、映画化を果たした。さらにスピンオフ作品が劇場にて前後編でイベント上映された。
■キャスト＆原作陣コメント
【五河士道役：島崎信長】
「デート・ア・ライブ」新作アニメ制作決定、おめでとうございます！私が士道に出会ってからもう10年以上の時が経っていますが、この長い道のりを一緒に歩き続けることができて本当にうれしく思っています。士道も私も当初と比べたら随分と成長した気がしますが、初心を忘れず、胸に滾（たぎ）る熱い思いと共に、戦い抜きたいと思います。今後とも士道たちをどうかよろしくお願いいたします！
【夜刀神十香役：井上麻里奈】
「デート・ア・ライブ」新作アニメ制作決定おめでとうございます！何かやる…とは発表されていましたが、我々も何があるのか明かされていなかったのでただただうれしいです。とはいいつつも、ここまで来たらそりゃあラストまでやり切らなきゃ…ですよね??私は信じていますよ！十香をいつでも演じられるよう、しっかり喉を温めて心待ちにしています。 そして改めて、十香が十香になった日、おめでとう！
【原作・橘公司】
新プロジェクト発表から１年。大変長らくお待たせいたしました。「デート・ア・ライブ」、新アニメ始動です!!!意味深なタイトルに意味深なティザービジュアル。このウェディングドレスの十香は一体…!?ぜひ続報をお待ちいただければと思います。
先日、「デート・ア・ライブ」は15周年を迎えました。15年といったら、1巻発売時に生まれた赤ちゃんが中学3年生。当時中学3年生だった子が30歳です。当時24歳だった作家も今や…はい、もうやめやめ！そんなにも長い間シリーズが続き、なおかつ新たな展開を見られるというのは、非常に貴重で光栄なことです。この場を借りて、長きに亘り本作を愛してくださっている皆様に、心よりの感謝を。「デート・ア・ライブF Last Date」、どうぞお楽しみに！
【原作イラスト・つなこ】
「デート・ア・ライブ」新作アニメ、ついに発表されました！おめでとうございます＆ありがとうございます！完結後もスピンオフやコラボ等をたくさん展開していただいていますがさらにまた新しいアニメ企画！驚きとともに本当にうれしいです。
今回の新作アニメでは、精霊12人にある特別な衣装をデザインしました！それぞれの個性を活かすためにみんな違うデザインで、かなり悩みましたが……個人的にも映像で観られるのが今から楽しみです。ずっとキャラクターたちと過ごしてくださっている皆様も、最近知ってくださった皆様も、いつもありがとうございます。ぜひ続報をお楽しみに〜!!
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