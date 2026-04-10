ウォルト・ディズニー・ジャパンは、宮粼駿監督作品『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイ セットを、2026年6月24日に豪華デジパック仕様で発売する。価格は11,880円。『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイ セットが6月24日に発売2025年3月に北米で、続いて同年10月からは日本国内でも IMAX劇場上映され話題を集めた『もののけ姫』の4K デジタルリマスター版が4K UHDで発売される運びとなった。スタジオジブリ⻑編作品と