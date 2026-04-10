TBSの田村真子アナウンサーが、きょう10日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演。きょうの放送開始が8時20分からとなった理由を伝えた。【写真】「従姉妹さん可愛すぎますね！」正月の思い出ショット披露の田村真子アナ冒頭、MCの川島明とともにあいさつ。その後、「さあ今朝はですね、マスターズの放送があったため、8時20分この時間からのスタートとなります」と伝えた。同局はこの日、8時20分まで『マ